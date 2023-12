SEBKA + ABYR le gueulard Nilvange, 13 janvier 2024, Nilvange.

SEBKA + ABYR le gueulard Nilvange Samedi 13 janvier 2024, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-13 20:00

Fin : 2024-01-13 22:30

https://legueulard.fr/web/

Un co-plateau d’Abyr & Sebka, c’est un concert de chanson francophone

originale avec l’auteur-compositeur-guitariste-chanteur Sebka et la

chanteuse et poétesse franco-libanaise Abyr.

Abyr vient interpréter ses textes mis en musique par Sebka qui assure la

première moitié du concert en solo, puis accompagne Abyr à la guitare et

aux chœurs pour la seconde partie du spectacle.

L’univers d’Abyr évoque tout autant l’Orient que la France et le reste du

monde, elle met en scène le combat des opprimés et en particulier celui des

opprimées, elle parle aussi d’amour, on songe aux grandes Fairouz et

Barbara.

Abyr a sorti son premier disque La femme au bouclier en juin 2022.

Quant à Sebka, il traite des sujets contemporains avec poésie, sourire et

élégance.

Il joue avec les mots et les notes pour conter la complexité du monde et du

cœur, ce qui nous rapproche comme ce qui nous isole.

Il a sorti son premier album Un peu des deux en juin 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=IIzfWo7fg_Q

https://sebka.fr/

https://www.facebook.com/abyrchanteuse

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle