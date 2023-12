La plus précieuse des marchandises le gueulard Nilvange, 12 janvier 2024, Nilvange.

La plus précieuse des marchandises le gueulard Nilvange Vendredi 12 janvier 2024, 20h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-12 20:30

Fin : 2024-01-12 22:00

Patrick Roeser propose, dans cet exercice de lecture qu’il affectionne particulièrement (et nous avec lui), le texte du magnifique petit roman du même auteur » La plus précieuse des marchandises » Vendredi 12 janvier 2024, 20h30 1

https://legueulard.fr/web/

On se souvient (ou pas) de la superbe pièce « L’atelier » de Jean-Claude Grumberg que la compagnie avait jouée il y a quelques années. Considérant qu’on ne change pas une équipe qui gagne, Patrick Roeser propose, dans cet exercice de lecture qu’il affectionne particulièrement (et nous avec lui), le texte du magnifique petit roman du même auteur » La plus précieuse des marchandises »

https://www.facebook.com/festivalscenesaubar

https://www.facebook.com/lesunslesunes

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle