Lune Rouge le gueulard Nilvange, 21 décembre 2023, Nilvange.

Début : 2023-12-21 20:00

Fin : 2023-12-21 22:30

Sortie de résidence du collectif 'Lune Rouge' Jeudi 21 décembre, 20h00

Notre prochaine résidence au gueulard ce sera du 18 au 21 décembre :

21.12 – 20h00 ~ Sortie de résidence du collectif

Avec :

Ahmed Radwan – Oud, voix

Fred Puissant – saxophones

Antoine Elias – piano, guembri

Yacine Belmahi – basse

Leo Lévêque – percussions, synthés

Boris Meichelbeck- Batterie

C’est quoi lune rouge ?

C’est un collectif qui réunit des artistes à travers des résidences de créations et des événements de rencontres dans le Grand-Est.

https://www.instagram.com/lune.rougee/

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle