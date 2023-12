Jam session ~ musiques improvisées le gueulard Nilvange, 20 décembre 2023, Nilvange.

Jam session ~ musiques improvisées le gueulard Nilvange Mercredi 20 décembre, 20h00

Début : 2023-12-20 20:00

Fin : 2023-12-20 22:30

Jam « Lune Rouge » Musiques improvisées donc, pas de classification, pas de contraintes. La jam est ouverte à

toutes et à tous. Mercredi 20 décembre, 20h00 1

Dans le cadre de nos travaux au gueulard, nous organisons la désormais traditionnelle

Jam « Lune Rouge » le mercredi.

Musiques improvisées donc, pas de classification, pas de contraintes. La jam est ouverte à

toutes et à tous.

Retrouvons-nous à 20h00 avec nos instruments et nos idées

Nous avons sur place :

Batterie, piano, amplis basse/guitare, micros, percussion, DI

Covoiturage depuis Metz, contactez-nous/vous.

Collectif né au @le.gueulard, Lune Rouge se veut un outil de rencontre et de création

artistique dans le Grand-Est

Résidences – Concerts & Jams

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551756125716

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle