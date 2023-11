Musée haut, musée bas de JEAN-MICHEL RIBES le gueulard Nilvange Catégories d’Évènement: Moselle

Nilvange Musée haut, musée bas de JEAN-MICHEL RIBES le gueulard Nilvange, 28 novembre 2023T 20:00, Nilvange. Musée haut, musée bas de JEAN-MICHEL RIBES le gueulard Nilvange 28 et 29 novembre Quand Jean-Michel Ribes vous invite à visiter le musée municipal d’art moderne, il peint les portraits de visiteurs, de guides et d’artistes complètement barrés… 28 et 29 novembre 1 Musée haut, musée bas de JEAN-MICHEL RIBES LA COMPAGNIE THÉÂTRE À DIRE PRÉSENTE

MUSÉE HAUT, MUSÉE BAS de JEAN-MICHEL RIBES (atelier adultes)

Mardi 28 novembre 2023 à 20 heures

Mercredi 29 novembre 2023 à 20 heures Quand Jean-Michel Ribes vous invite à visiter le musée municipal d’art moderne, il peint les portraits de visiteurs, de guides et d’artistes complètement barrés. Cette pièce aurait pu être un sujet de philo : « l’Art doit-il rendre compte de la Vérité ?

Le Beau est-il dans le regard ou dans la chose regardée ? Le goût peut-il s’éduquer » ? Mais vous n’avez pas quatre heures… Et Ribes est l’homme des situations de la « vraie vie », un auteur qui donne au quotidien une valeur universelle. Alors prenez votre billet et suivez le guide … Au milieu des grands noms de la peinture, vous allez croiser des visiteurs incultes qui se font passer pour des critiques d’art, un conservateur rageux ou encore des guides qui n’en peuvent plus de voir des corps de femmes… Si tu veux te payer une bonne tranche de rire, par ici la Monet et Watteau Musée haut musée bas ! Mise en scène : Mohamed MOUAFFIK

Assistante à la mise en scène : Karine TURCO

Avec : Vincente BARBERIO, David BEUDON, Fanny BRACH, Nathalie BRUCH, David DEMANGE, Maxime GASPARD, Sylvie HELLER, Marie Pascale LEINEN, Astrid LUKASIK, Sonia ROBERT, Emma TCHUINDIBI, Kelly VONNER.

—

theatreadire.com

www.facebook.com/profile.php?id=100064977450495 le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: Moselle, Nilvange Autres Lieu le gueulard Adresse 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Ville Nilvange Departement Moselle Lieu Ville le gueulard Nilvange

le gueulard Nilvange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nilvange/