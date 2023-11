La poésie dans tous ses éclats le gueulard Nilvange, 26 novembre 2023T 16:00, Nilvange.

Ce spectacle va nous emmener principalement dans les poésies du 19ème siècle et nous serons accompagnés par les trois poètes majeurs que sont Arthur Rimbaud, Paul Verlaine et Charles Baudelaire… Dimanche 26 novembre, 16h00

La poésie dans tous ses « éclats » est un spectacle de poésies atypique. Il part du principe que la poésie touche tout le monde parce que nous avons tous été en contact un jour ou l’autre avec de la poésie. Rappelez-vous… Chacun d’entre nous a eu au moins une fois à apprendre une poésie à l’école. Par ailleurs, ce spectacle va nous montrer que la poésie se glisse partout : dans les récits en vers ou en prose, mais aussi dans les fables, des textes de chansons et même dans les textes de rap.

Ce spectacle va nous emmener principalement dans les poésies du 19ème siècle et nous serons accompagnés par les trois poètes majeurs que sont Arthur Rimbaud, Paul Verlaine et Charles Baudelaire. Mais, nous irons aussi nous balader du côté de Jean de La Fontaine, de Léo Ferré, de Francis Cabrel et il y aura même un texte du groupe de rock « Ange ».

Alors, laissez-vous séduire et venez partager ce moment avec nous…

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle