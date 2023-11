Cinéma concert : Y. Kimura, M. Roffe, B. Meichelbeck le gueulard Nilvange, 23 novembre 2023T 20:00, Nilvange.

Cinéma concert : Y. Kimura, M. Roffe, B. Meichelbeck le gueulard Nilvange 23 et 24 novembre

Yuriko kImura à la flûte et percussions, Boris Meichelbeck à la batterie et Matthieu Roffé au piano recomposent et improvisent en direct la musique Charlie Chaplin et Buster Keaton. 23 et 24 novembre 1

« Grâce au travail en résidence au Gueulard en juin dernier, Yuriko kImura à la flûte et percussions, Boris Meichelbeck à la batterie et Matthieu Roffé au piano recomposent et improvisent en direct la musique de grands classiques du cinéma muet de Charlie Chaplin et Buster Keaton.

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle