BERBERIS de KARIN SERRES le gueulard Nilvange, 18 novembre 2023T 20:00, Nilvange.

Un jour, complètement lessivées, les deux jeunes femmes se croisent dans un lavomatique et se racontent.

Programme délicat : la mère morte.

Programme synthétique : une fête foraine.

LA COMPAGNIE THÉÂTRE À DIRE PRÉSENTE

BERBERIS de KARIN SERRES

Samedi 18 novembre 2023 à 20 heures

Dimanche 19 novembre 2023 à 18 heures

Ange et Elo n’ont pas été gâtées par la vie.

Programme laine : des aiguilles à détricoter les bébés.

Ces deux plantes de 19 ans n’ont ni racines ni fleurs – elles sont comme des berbéris, ces arbustes épineux avec lesquels on crée des haies défensives.

Ange et Elo lavent leur linge sale devant nous : au fur et à mesure, emportées par le rythme des machines à laver, elles nous partagent leurs histoires, leurs rêves déçus et même leur folie… Un autre monde est-il possible de l’autre côté des hublots ?

Pour le savoir, venez mettre une pièce dans la machine (« c’est en bas qu’il faut mettre l’argent » et « faut appuyer sur « on » sinon…).

Dans Berbéris, Karin Serres explore ce moment de la vie entre l’adolescence et l’âge adulte, un moment où -sans assouplissant – l’avenir peut vite perdre ses couleurs…

Mise en scène : Mohamed MOUAFFIK

Assistante à la mise en scène : Karine TURCO

Avec : Lilly HACQUARD et Kiara RAMAZZOTTI.

http://theatreadire.com

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle