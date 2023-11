MATIN BRUN ET AUTRES BRUMES… le gueulard Nilvange, 17 novembre 2023T 20:30, Nilvange.

MATIN BRUN ET AUTRES BRUMES… le gueulard Nilvange Vendredi 17 novembre, 20h30

Une fable sociale « coup de poing » qui ébranle nos valeurs personnelles.

A partir d'un texte à la simplicité « trompeuse », de poèmes fortement symboliques…

D’après « Matin brun » la Nouvelle de Franck Pavloff

THÉÂTRE & poésie

Compagnie « Les Uns, les Unes »

Par Pascal PHILIPPON « Palou » et Jean-Robert WAHL « Wally »

Tous publics, à partir de 13 ans

Contre la « pensée unique », pour la Liberté d’expression.

L’État Brun, organisation politique fictive, interdit la possession de chiens ou de chats non bruns, pour des raisons officiellement scientifiques. Le narrateur et son ami Charlie, ne semblant pas concernés, trouvent des raisons d’approuver cette loi. Cependant, un nouveau décret impose l’arrestation de tous ceux qui auraient eu un animal non brun dans le passé. Or les deux compagnons ont déjà possédé des animaux non bruns…

A partir d’un texte à la simplicité « trompeuse », de poèmes fortement symboliques…

Une réflexion sur la montée du totalitarisme et des extrémismes,

sur nos petites lâchetés, nos démissions.

Apport graphique : Jérémy WAHL « Cham »

Avec les voix de : Ines Benyoucef-Halter, Zélie Dal, Ugo Di Stefano, Frédéric Dussin, Loriane Labarrière, Lilian Marcuola, Igino Merotto, Marie-Noëlle Putton

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle