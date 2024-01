KOLIA Nilvange, vendredi 26 avril 2024.

KOLIA Nilvange Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Si vous aimez : R.I.C., Danakil, Dub inc.

« Le peuple veut des good vibes » clame Kolia sur son dernier titre « Shalala ». Et pour dispenser la bonne parole, le leader du Roots Intention Crew donne tout : énergie au maximum et grands sourires imprègnent sa musique aux accents ragga, afrobeat et hip-hop. Aussi inspiré pour ambiancer son monde que pour sonner la révolte, Kolia prend les commandes de cette soirée spéciale. Ses invités viendront augmenter la dose de bonnes vibrations entre les murs du Gueulard Plus.Tout public

14 EUR.

3 rue Victor Hugo

Nilvange 57240 Moselle Grand Est



L’événement KOLIA Nilvange a été mis à jour le 2024-01-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME