Horaire : 20:15 21:35

Gratuit : non 16 € / 20 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 tout public Humour. C’est l’histoire d’un couple qui bat de l’aile et qui décide de se marier… mais ça ne va pas mieux. Alors, ils font une thérapie… et c’est encore pire ! Dans ce genre d’aventures, on sait ce que l’on vient chercher mais on ignore ce que l’on va découvrir… Avec Nilson Durée : 1h20 Théâtre 100 Noms adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ https://theatre100noms.com

