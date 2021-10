Nils Petter Molvaer Les Petites Gouttes, 25 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 25 novembre 2021

de 20h à 22h30

payant

Nouvel album : “Stitches”

Puissant, atmosphérique, coloré, ouvert et captivant, « Stitches » ne déroge pas à la règle et marque le grand retour du trompettiste à la tête de son quartet, après des collaborations avec Sly & Robbie et Mino Cinelu.

Nils Petter Molvær est l’une des figures de proue d’un jazz hybride électroacoustique qui, depuis les années 90, est devenu un genre en tant que tel. Qualifié de Future Jazz ou de Nu Jazz, le trompettiste fait figure à la fois de pionnier et de vétéran dans ce domaine, puisqu’il est l’un des premiers musiciens de jazz à avoir intégré les nouvelles tendances électroniques et digitales à l’aube du 21ème siècle. En forgeant sa propre identité sonore, basée sur la combinaison d’un son de trompette poignant et de paysages sonores électroniques nuancés, Molvær a atteint le statut de poids lourd, ouvrant la voie à un nouveau genre et le propulsant dans une nouvelle ère.

A la recherche constante de nouvelles sonorités et de nouvelles émotions, une fois de plus le trompettiste démontre que non seulement le jazz a un futur, mais aussi, que celui-ci s’annonce radieux et excitant.

Les Petites Gouttes 2 Esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

12 : Marx Dormoy (320m) 2 : La Chapelle (476m)



Contact :Les Petites Gouttes 0142052083

