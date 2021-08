Nils Petter Molvær & Gauthier Toux / 1re partie : ROUGE Cité de la musique, 9 septembre 2021, Paris.

Entre le pionnier de l’électro-jazz Nils Petter Molvær et la crème des musiciens de la toute émergente scène européenne, c’est un jazz au langage d’une infinie richesse, embrassant tous les styles des musiques actuelles, que propose cette soirée à la Cité de la musique.

Gauthier Toux For a Word & Nils Petter Molvær (Talents Adami Jazz)

Avec ses premiers albums pour le label ECM à l’orée du XXIe siècle (Khmer et Solid Ether), le trompettiste Nils Petter Molvær, héraut de l’électro-jazz scandinave, amateur de jungle comme de hip-hop, a marqué durablement la production européenne et toute une génération de musiciens. Parmi eux, le pianiste franco-suisse Gauthier Toux, qui s’est imposé ces dernières années comme un sideman de référence — élégance et grande écoute — et comme un compositeur inspiré. Avec son groupe For A Word, aux côtés de la vocaliste Lea Maria Fries — timbre aérien et enchanteur — Gauthier Toux développe une musique d’une forte intensité et d’une grande richesse stylistique, avec un amour certain de la mélodie, du dépouillement folk, mais aussi des textures pop et électroniques : l’association avec Nils Petter Molvær résonnait donc comme une évidence. Un répertoire inédit créé pour une tournée hexagonale sous la houlette de l’Adami.

1re partie : ROUGE

Avec des ostinatos de main gauche, des pianos préparés et un lyrisme aux accents orientaux sur fond de mesures impaires, les compositions de ROUGE, empreintes de notes bleues, dépeignent des paysages oniriques et contemplatifs. Nouveau venu dans l’immense constellation des power trios acoustiques, ROUGE, emmené par la pianiste Madeleine Cazenave, nous ramène aux doux souvenirs d’Esbjörn Svensson, du contrebassiste Avishai Cohen, de son ex-pianiste Shai Maestro, de Tigran Hamasyan et, dans un registre plus pop, à la musique de GoGo Penguin. En cette soirée sur la scène de la Cité de la musique, c’est le répertoire du premier album Derrière les paupières qui sera à l’honneur.

Cité de la musique 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019

