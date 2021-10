Nils Landgren Funk Unit New Morning, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 4 novembre 2021

de 20h à 22h30

payant

Nouvel album : “Funk is my religion”

Nils Landgren, tromboniste-chanteur émérite et acteur majeur du jazz international, est de retour avec sa Funk Unit pour présenter un tout nouvel album.

Ce 11ème opus en plus de 25 ans d’existence célèbre les retrouvailles du suédois au Trombone Rouge avec la Funk Unit, son infatigable escadron groovy ! Ils parviennent à perpétuer ce son bien à eux, pour lequel tous les fans de JB’s et de grosses machineries P-Funk se donnent rendez-vous les yeux fermés, les oreilles bien ouvertes et les jambes bien accrochées. Plus qu’une prédiction, une certitude, le public finit toujours sur les genoux !

Nils Landgren est l’un des musiciens suédois les plus connus et réputés au monde. En 40 ans de carrière, cet homme qui a côtoyé et accompagné les plus grandes légendes de la musique a fini par se hisser à leur rang. Tromboniste hors pair, il se révèle aussi chanteur et producteur accompli. Constamment demandé sur scène comme en studio, aussi bien par les stars de la pop internationale que par les dieux du jazz, Nils a su rendre son fameux trombone rouge (red horn) indispensable partout et à tous : ABBA, The Crusaders, Quincy Jones, Eddie Harris, Bernard “Pretty” Purdie, Herbie Hancock, Wyclef Jean,…

Ces vingt dernières années, il multiplie les projets comme leader, alternant des albums groovy avec son « interrassable »’ Funk Unit, d’autres plus traditionnels inspirés des musiques folkloriques scandinaves, et enfin des oeuvres de pur jazz et de crooning à la Chet Baker. Sur disque et en concert, Nils Landgren emporte tout sur son passage. Son jeu, à la fois, délicat et puissant, technique et sensible, met tout le monde d’accord. À tel point que les géants veulent jouer pour et avec lui : Maceo Parker, Ray Parker Jr, Joe Sample, Randy Brecker, Roy Hargrove. Infatigable, il a sillonné le monde entier, acclamé depuis l’Allemagne à la Corée du Sud, de l’Argentine à l’Afrique du Sud. il y a six ans, il fait une escale toute particulière au Kenya pour monter le projet musical humanitaire ‘ »Funk For Life »’ avec Médecins sans Frontières. Depuis 2012, Nils Landgren est aussi directeur du grand festival « Jazz Baltica ». Notons enfin qu’il est lauréat d’un Sir George Martin Award d’honneur pour l’ensemble de sa carrière dédiée à la musique et notamment au rayonnement de la culture suédoise.

New Morning 7 rue des Petites Ecuries Paris 75010

