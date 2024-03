Nils Frahm – Festival Antigel Victoria Hall Genève, samedi 1 juin 2024.

Nils Frahm – Festival Antigel Antigel est fier d’accueillir Nils Frahm, véritable virtuose des claviers, qui nous emmènera dans son univers sonore éblouissant et captivant. Samedi 1 juin, 20h00 Victoria Hall https://antigel.ch/event/nils-frahm/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T23:00:00+02:00

Quand on sait que Nils Frahm passe en moyenne plus de quatre heures à affiner la configuration de ses réglages sonores avant chaque concert, il est impossible de ne voir en lui qu’un pianiste intégrant des parties électroniques à ses compositions. Véritable alchimiste du son, le musicien berlinois n’a jamais été un adepte du collage. Totalement dévoué à son art, Nils Frahm interprète des fresques sonores exigeantes où tout ordre de hiérarchie entre les styles, registres de musique et types d’instruments se trouve radicalement remis en cause dans un rapport total et immédiat. En immersion dans un temps suspendu, l’audience n’a d’autre choix que de participer intimement à ce bouleversement sensoriel retransmis en direct. Un concert à découvrir dans la mythique salle du Victoria Hall.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/BkW2wUQJ6R/event/1150785/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Festival Antigel