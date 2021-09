Montreuil Maison Populaire île de France, Montreuil Nils Alix-Tabeling et Justin Fitzpatrick Maison Populaire Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Nils Alix-Tabeling et Justin Fitzpatrick Maison Populaire, 2 octobre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Moteur Idéal – Installation / Performance Nils Alix-Tabeling et Justin Fitzpatrick proposent une installation scénographie inspirée des travaux du philosophe Henri Bergson autour du temps et de sa perception corporelle. Pour Bergson, le présent est une expérience physique qui met le corps en jeu : il est sensation, mouvement et action. L’installation sculpturale prend la forme d’un cheval et de son cocher, liés l’un à l’autre par des rênes. Le cheval, intitulé Le Système Nerveux, représente l’action immédiate, le cocher, nommé Vent du Temps, avance les yeux fermés, tiré par le cheval. Il représente le temps réflexif, celui que nous nous figurons, que nous anticipons, ainsi que la mémoire, l’introspection. En partenariat avec : la MABA de Nogent sur Marne Avec le soutien de : la Ville de Montreuil Commissariat de : Thomas Conchou Nuit Blanche -> Nuit Blanche Maison Populaire 9 bis rue Dombasle Montreuil 93100

9 : Mairie de Montreuil (607m) 9 : Croix de Chavaux (1192m) 102 ou 121 – Arrêt Jean Jaurès

Contact :Pauline Gacon 01 42 87 08 68 pauline.gacon@maisonpop.fr Nuit Blanche -> Nuit Blanche Nuit Blanche

©Justin Fitzpatrick

