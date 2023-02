NILI HADIDA LA BOULE NOIRE, 14 juin 2023, PARIS.

NILI HADIDA LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-06-14 à 19:30 (2023-06-14 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

UNI-T présente ce concert À l’écouter parler, elle ne sait rien faire de mieux. Très active, Nili Hadida, leader et chanteuse de Lilly Wood and The Prick depuis 2006, mène de front une carrière de groupe et une carrière solo entamée en 2018. Ses nouvelles chansons sous son nom propre sortiront entre deux albums du duo pop folk. « J’aime travailler et faire de la musique, lance-t-elle. Comme je n’ai pas de vie de famille, je n’ai pas besoin de faire de pause entre deux projets. » Isolée dans un hameau de cent-vingt habitants, à côté de la forêt de Fontainebleau, elle vit une existence paisible riche de musique, déterminée à se réaliser au-delà du groupe qu’elle forme avec Benjamin Cotto, pour épouser sa nature profonde.À l’écouter parler, elle ne sait rien faire de mieux. Très active, Nili Hadida, leader et chanteuse de Lilly Wood and The Prick depuis 2006, mène de front une carrière de groupe et une carrière solo entamée en 2018. Ses nouvelles chansons sous son nom propre sortiront entre deux albums du duo pop folk. « J’aime travailler et faire de la musique, lance-t-elle. Comme je n’ai pas de vie de famille, je n’ai pas besoin de faire de pause entre deux projets. » Isolée dans un hameau de cent-vingt habitants, à côté de la forêt de Fontainebleau, elle vit une existence paisible riche de musique, déterminée à se réaliser au-delà du groupe qu’elle forme avec Benjamin Cotto, pour épouser sa nature profonde.

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

