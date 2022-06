Nile + Krisiun + In Element + Naraka, 18 novembre 2022, .

Nile + Krisiun + In Element + Naraka

2022-11-18 – 2022-11-18

21 25 • Nile est un groupe de death metal américain, originaire de Greenville, en Caroline du Sud. Il est formé en 1993, et possède la particularité de teinter leurs compositions death metal d’ambiances égyptiennes.



• Krisiun est un groupe de brutal death metal brésilien, originaire de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Depuis sa formation en 1990, le groupe compte deux démos, Evil Age en 1991 et Curse of the Evil One en 1992, et un EP intitulé Unmerciful Order en 1993. Après avoir signé au label Dynamo Records, Krisiun publie son premier album studio, Black Force Domain, en 1995, suivi par Apocalyptic Revelation, en 1998. Ils signent ensuite avec la major Century Media en 1999, y publiant huit albums.



• In Element

Une nouvelle ère est arrivée pour In Element, de retour avec un nouvel album indéfini qui est prêt à être lâché sur le monde.



• Naraka est un groupe de métal français dont les membres viennent de Paris et de Marseille. La musique de Naraka est un mélange de métal moderne, death et thrash avec quelques touches de black metal et des arrangements orchestraux comme le black metal symphonique.

Retrouvez Nile + Krisiun + In Element + Naraka sur la scène du Molotov le 18 novembre.

• Nile est un groupe de death metal américain, originaire de Greenville, en Caroline du Sud. Il est formé en 1993, et possède la particularité de teinter leurs compositions death metal d’ambiances égyptiennes.



• Krisiun est un groupe de brutal death metal brésilien, originaire de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Depuis sa formation en 1990, le groupe compte deux démos, Evil Age en 1991 et Curse of the Evil One en 1992, et un EP intitulé Unmerciful Order en 1993. Après avoir signé au label Dynamo Records, Krisiun publie son premier album studio, Black Force Domain, en 1995, suivi par Apocalyptic Revelation, en 1998. Ils signent ensuite avec la major Century Media en 1999, y publiant huit albums.



• In Element

Une nouvelle ère est arrivée pour In Element, de retour avec un nouvel album indéfini qui est prêt à être lâché sur le monde.



• Naraka est un groupe de métal français dont les membres viennent de Paris et de Marseille. La musique de Naraka est un mélange de métal moderne, death et thrash avec quelques touches de black metal et des arrangements orchestraux comme le black metal symphonique.

dernière mise à jour : 2022-04-06 par