Val-d'Oise Spectacle « Identidad(s) » de la compagnie PLATEFORME Nil Obstrat Saint-Ouen-l’Aumône, 2 septembre 2023, Saint-Ouen-l'Aumône. Spectacle « Identidad(s) » de la compagnie PLATEFORME Samedi 2 septembre, 20h30 Nil Obstrat Gratuit, sur inscription Qui je suis ? Qui es-tu ? Quienessomos ? Qui êtes-vous ? Avec le langage du cirque, du théâtre et de la musique, IDENTIDAD(S) est un monologue qui porte une réflexion et questionne : l’éducation, les gênes, les grandes décisions d’une vie, l’apparence physique, le genre, la représentation de “l’identité” des femmes dans notre société.

Spectacle programmé dans le cadre de la journée de représentations ARTERE PUBLIQUE à NIL OBSTRAT, organisée dans le cadre de l’Eté Culturel 2023.

Pour découvrir la programmation des spectacles du samedi 02 septembre, rendez-vous sur le site d’ARTERE PUBLIQUE.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France – Ministère de la Culture Nil Obstrat 53 rue d'Epluches 95310 Saint-Ouen-l'Aumône Saint-Ouen-l'Aumône 95310 Val-d'Oise Île-de-France

©Plateforme

