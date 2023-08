Spectacle « Fragile » de Bob Gvozdetskyi Nil Obstrat Saint-Ouen-l’Aumône Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-l'Aumône

Val-d'Oise Spectacle « Fragile » de Bob Gvozdetskyi Nil Obstrat Saint-Ouen-l’Aumône, 2 septembre 2023, Saint-Ouen-l'Aumône. Spectacle « Fragile » de Bob Gvozdetskyi Samedi 2 septembre, 19h30 Nil Obstrat Gratuit, sur inscription L’artiste Ukrainiens Bob Gvozdetskyi vous présentera quelques numéros issus de son spectacle « Fragile », actuellement en cours de création. Bob Gvozdetskyi est un artiste de cirque qui s’est produit dans 40 pays au cours des 15 dernières années. Ses principales disciplines sont l’équilibre et les sangles aériennes.

Spectacle programmé dans le cadre de la journée de représentations ARTERE PUBLIQUE à NIL OBSTRAT, organisée dans le cadre de l’Eté Culturel 2023.

Pour découvrir la programmation des spectacles du samedi 02 septembre, rendez-vous sur le site d’ARTERE PUBLIQUE.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France – Ministère de la Culture
Nil Obstrat
53 rue d'Epluches
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

2023-09-02T19:30:00+02:00 – 2023-09-02T20:00:00+02:00
©Bob Gvozdetskyi

