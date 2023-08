Spectacle « Multi-Cycle » de la compagnie russe ISOBIKE Nil Obstrat Saint-Ouen-l’Aumône Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-l'Aumône

Val-d'Oise Spectacle « Multi-Cycle » de la compagnie russe ISOBIKE Nil Obstrat Saint-Ouen-l’Aumône, 2 septembre 2023, Saint-Ouen-l'Aumône. Spectacle « Multi-Cycle » de la compagnie russe ISOBIKE Samedi 2 septembre, 19h00 Nil Obstrat Gratuit, sur inscription Mêlant musique, jonglage, acrobaties, monocycle, multicycle, et roue Cyr, la troupe ISOBIKE vous offrira un spectacle inédit aux performances variées. IsoBike est une compagnie Russe accueillie à Nil Obstrat depuis l’an dernier.

Spectacle programmé dans le cadre de la journée de représentations ARTERE PUBLIQUE à NIL OBSTRAT, organisée dans le cadre de l’Eté Culturel 2023.

Pour découvrir la programmation des spectacles du samedi 02 septembre, rendez-vous sur le site d’ARTERE PUBLIQUE.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture Nil Obstrat 53 rue d’Epluches 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nil-admirari/evenements/journee-de-spectacles-artere-publique-2 »}] [{« link »: « https://www.arterepublique.net/accueil »}, {« link »: « https://www.nil-obstrat.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©IsoBike Détails Catégories d'Évènement: Saint-Ouen-l'Aumône, Val-d'Oise Autres Lieu Nil Obstrat Adresse 53 rue d'Epluches 95310 Saint-Ouen-l'Aumône Ville Saint-Ouen-l'Aumône Departement Val-d'Oise

