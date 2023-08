Spectacle « Masacrade » de MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES Nil Obstrat Saint-Ouen-l’Aumône, 2 septembre 2023, Saint-Ouen-l'Aumône.

Spectacle « Masacrade » de MARCEL ET SES DRÔLES DE FEMMES Samedi 2 septembre, 17h00 Nil Obstrat Gratuit, sur inscription

Masacrade, une tragi-comédie, sur fond de voltige suicidaire. Une pièce de cirque sur l’absurdité de la vie et la place de la mort, jouée par des personnages et une voix off en quête de sens. Car choisir sa mort n’est pas chose aisée, une chose aisée serait de mourir suite à un décès. Ici, la mort ne surprend plus, on l’épie, on l’attend et on joue avec. Les milles et une manière de crever seront abordées ici, maintenant, dans ce macabre décor, où de pauvres âmes disséquées vont subir l’ultime sort ! Quand la mort devient une obsession, que reste-t-il de la vie ? Dans cette perpétuelle quête de sens de l’existence, quel est celui de la mort ? Avant de développer cette funeste cérémonie, laissons place à l’essence du deuil ; celle sans qui le trépas n’aurait pas de substance…place à la vie.

—

Spectacle programmé dans le cadre de la journée de représentations ARTERE PUBLIQUE à NIL OBSTRAT, organisée dans le cadre de l’Eté Culturel 2023.

Pour découvrir la programmation des spectacles du samedi 02 septembre, rendez-vous sur le site d’ARTERE PUBLIQUE.

—

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture

Nil Obstrat 53 rue d’Epluches 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nil-admirari/evenements/journee-de-spectacles-artere-publique-2 »}] [{« link »: « https://www.arterepublique.net/accueil »}, {« link »: « https://www.nil-obstrat.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T17:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:45:00+02:00

2023-09-02T17:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:45:00+02:00

©Marcel et ses drôles de femmes