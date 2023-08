Spectacle « Rec.on(struction) de BOTPROJECT Nil Obstrat Saint-Ouen-l’Aumône, 2 septembre 2023, Saint-Ouen-l'Aumône.

Spectacle « Rec.on(struction) de BOTPROJECT Samedi 2 septembre, 16h00 Nil Obstrat Gratuit sur inscription

Rec.on(struction) explore des expériences qui ont tendance à devenir invisibles… Dans ce voyage, l’univers des deux acrobates est bouleversé et subverti. Le (dé)montage, les matériaux en construction, les rejets, les doutes en coulisses, sont les protagonistes d’un spectacle plein d’humour et de transgression. Les sons, les matériaux, les objets et la structure elle-même surprennent par un jeu de désobéissance et de déséquilibre, qui cherche à exposer la fragilité des deux artistes sur scène.

—

Spectacle programmé dans le cadre de la journée de représentations ARTERE PUBLIQUE à NIL OBSTRAT, organisée dans le cadre de l’Eté Culturel 2023.

Pour découvrir la programmation des spectacles du samedi 02 septembre, rendez-vous sur le site d’ARTERE PUBLIQUE.

—

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture

Nil Obstrat 53 rue d’Epluches 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nil-admirari/evenements/journee-de-spectacles-artere-publique-2 »}] [{« link »: « https://www.arterepublique.net/accueil »}, {« link »: « https://www.nil-obstrat.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T16:00:00+02:00 – 2023-09-02T16:45:00+02:00

2023-09-02T16:00:00+02:00 – 2023-09-02T16:45:00+02:00

©BotProject