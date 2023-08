Spectacle « De la Mort qui Tue » de LADY COCKTAIL Nil Obstrat Saint-Ouen-l’Aumône Catégories d’Évènement: Saint-Ouen-l'Aumône

Spectacle « De la Mort qui Tue » de LADY COCKTAIL
Samedi 2 septembre, 15h00
Nil Obstrat
Sur inscription

L'équipe de la mort qui tue nous embarque dans les couloirs de la mort pour célébrer l'urgence du vivant. A bout de bras, les pieds dans le vide, la lame du couteau frôlant la chair, ce gang au cœur tendre chevauche le show et nous attrape au vol. Le voyage sera initiatique, périlleux mais criant de vie !

Puisque la mort est inéluctable, vu que nous l’avons aux trousses, autorisons-nous à nous marrer un bon coup tant qu’il est encore temps… Tant qu y’a pas mort d’homme !

« De La Mort Qui Tue », c’est une heure pour se sentir vivant, faire grimper le cardio, rire, s’embrasser, chanter, hurler ; une heure pour chahuter la faucheuse dans un spectacle exutoire et jubilatoire.

—- Spectacle programmé dans le cadre de la journée de représentations ARTERE PUBLIQUE à NIL OBSTRAT, organisée dans le cadre de l’Eté Culturel 2023.

