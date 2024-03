Nikolay Khozyainov. Titan du piano Victoria Hall Genève, mercredi 5 juin 2024.

Début : 2024-06-05T19:30:00+02:00 – 2024-06-05T21:30:00+02:00

Fin : 2024-06-05T19:30:00+02:00 – 2024-06-05T21:30:00+02:00

Nikolay Khozyainov piano

Alexandre Scriabine

Sonate pour piano n° 3, op. 23

Nikolay Khozyainov

Fantaisie (2024) Première mondiale

Franz Liszt

Rhapsodie espagnole

Modeste Moussorgski

Tableaux d’une exposition

Nikolay Khozyainov

Pianiste, compositeur, chef d’orchestre

«Le monde de la musique prend note de la virtuosité étonnante et de la technique prodigieuse de Nikolay Khozyainov.» – The New York Times

Nikolay Khozyainov est l’un des musiciens les plus extraordinaires du monde. Sa musicalité a séduit les publics du monde entier.

À l’âge de 6 ans déjà, le maestro a débuté avec l’Orchestre philharmonique de Moscou. À 7 ans, il fait ses débuts à Munich et à Francfort, à 9 ans au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, à 16 ans aux États-Unis et à 17 ans aux Nations Unies.

Depuis lors, il donne des concerts à guichets fermés sur tous les continents, sur les plus grandes scènes du monde, telles que le Carnegie Hall et le Lincoln Center à New York, le Kennedy Center à Washington, le Wigmore Hall à Londres, le Louvre, le Théâtre des Champs-Élysées et la Salle Gaveau à Paris, le Tchaikovsky Hall à Moscou, le Suntory Hall de Tokyo, l’Opéra de Sydney, la Tonhalle de Zurich, le Palazzo Quirinale de Rome, l’Auditorio Nacional de Madrid, le Victoria Hall à Genève, les Nations Unies et beaucoup d’autres.

Le maestro Khozyainov donne régulièrement des concerts avec l’Orchestre London Philharmonia, l’Orchestre symphonique de Tokyo, l’Orchestre symphonique de Sydney, l’Orchestre philharmonique de Varsovie, l’Orchestre symphonique national tchèque, l’Orchestre symphonique de la Fédération de Russie, l’Orchestre philharmonique russe, l’Orchestre symphonique Yomiuri du Japon, l’Orchestre symphonique de la radio-télévision irlandaise, entre autres.

Le maestro Nikolay Khozyainov a été honoré par de nombreux chefs d’État. Il a été nommé Chevalier Commandeur par le roi d’Espagne en 2022, et décoré par l’empereur Akihito et l’impératrice Michiko du Japon à son concert au Suntory Hall à Tokyo.

En 2022, les Nations Unies ont demandé à Nikolay Khozyainov de composer une pièce pour son grand Concert pour la Paix. Le maestro a donné la première mondiale de Pétales de la Paix lors de son concert à la Salle des droits de l’homme des Nations Unies en novembre 2022.

Le maestro Nikolay Khozyainov a été décoré de la Médaille d’or de la Paix des Nations Unies.

Sa musique est publiée par Muse Press à Tokyo, Japon.

«La dernière pièce a laissé le public en redemander.» – Andrew Larkin, Dublin Review

Distinctions

– Médaille d’or de la Paix des Nations Unies, 2022

– Nommé Chevalier Commandeur par la famille royale d’Espagne, 2022

– Honoré par l’empereur Akihito et l’impératrice Michiko du Japon à Tokyo, 2018

– Médaille d’or du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, 2015

– Premier prix du Concours international de piano de Dublin, 2012

– Nommé vice-président du Cercle des Amitiés Internationales, Genève. Fondé en 1920

