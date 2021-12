Nikolaï Nikolaïevitch Plaoutine (1893- 1942) : l’homme et le savant Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 4 février 2022, Paris.

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, le vendredi 4 février 2022 à 14:00

N. Plaoutine a consacré à peine plus de dix ans de sa vie – de 1931, date à laquelle il s’inscrit au cours de céramique d’Alfred Merlin à l’École du Louvre, à 1942, où il décède d’une pneumonie – à la céramique grecque. Bien qu’il n’ait que peu publié, ses contributions au _CVA (Corpus vasorum antiquorum_), ses quelques articles, mais surtout son impressionnant travail de dépouillement des ventes de vases antiques du XIXe et du début du XXe siècle ont fait de lui ce que Beazley appelait « une figure inhabituelle et inoubliable de savant authentique et dévoué » (_an unusual, unforgettable figure of a genuine and devoted scholar_). Hors de cela, les informations sur sa formation intellectuelle, son intérêt pour les vases grecs et pour l’histoire des collections sont absentes des publications françaises. Sa biographie, partiellement reconstituée à travers des documents administratifs et des sources russes, permet de jeter quelques lumières sur ces questions ; elle révèle aussi le destin tragique d’un savant pris, avec sa famille, dans la tourmente de l’Histoire. **Intervenante** Martine Denoyelle (INHA) **_______** **À propos de ce séminaire** Le vase grec est, depuis le xviiie siècle au moins, un objet d’étude central de l’histoire de l’art antique ; il a été représenté, dessiné, photographié, réuni en séries au sein des collections privées et publiques, et publié en corpus de plus en plus raisonnés dans la littérature scientifique. À l’heure du numérique, les images de la céramique grecque sont toujours parmi les plus présentes dans les bases de collections ou de recherche ; un vase, avec ses multiples images qui se déploient dans la profondeur, est pourtant un objet particulièrement compliqué à représenter. Ce séminaire souhaite interroger la manière dont on peut, aujourd’hui, aborder ces œuvres et leur iconographie, en prenant en compte leur insertion dans des corpus physiques et numériques. Il s’agit donc de recontextualiser l’image non seulement au moment de sa création et de sa réception antique, mais aussi dans les conditions de son étude aujourd’hui. Chaque séance mensuelle sera organisée autour d’un invité et d’une collection, à partir de l’analyse d’exemples emblématiques. **En partenariat avec l’École des hautes études en sciences sociales et l’UMR 8210 Anthropologie et histoire des mondes antiques (ANHIMA)** **Comité scientifique** Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kei (EHESS), François Lissarrague (EHESS), Alain Schnapp (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / EHESS) **Domaine de recherche** Histoire de l’art antique et de l’archéologie

