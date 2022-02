NIKOLAÏ LUGANSKY – Beethoven Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Jeudi 10 février à 20h00

NIKOLAÏ LUGANSKY Jeudi 10 février à 20h00 Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence → Durée : 1h30 avec entracte Principal héritier de la tradition russe du piano, Nikolaï Lugansky poursuit l’exploration de l’infini à travers deux de ses compositeurs fétiches : Beethoven, Glazounov et Debussy. Son récent disque consacré aux trois dernières sonates du maître viennois hisse à nouveau son jeu « aux portes de la perfection » (Classica). Le pianiste y marie l’élégance du toucher et la profondeur du discours musical. Il ne joue pas Beethoven : il le recrée, ennoblissant d’un écho dramatique la célèbre Sonate « Clair de lune ». Il excelle bien sûr dans le romantisme du Russe Glazounov mais sa palette intime et délicate fait des merveilles dans un autre « Clair de lune », célébrissime pièce de la Suite Bergamasque de Debussy. **************** Piano Nikolaï Lugansky ***************** Ludwig van Beethoven Sonate n°14 en do dièse mineur « Sonate au Clair de lune » Alexandre Glazounov Sonate n°2 Claude Debussy Suite bergamasque César Franck Prélude, Choral et fugue

