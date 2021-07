Nikola et Fokkusu en concert Parc des Girandoles, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Bailly-Romainvilliers.

Nikola et Fokkusu en concert

Parc des Girandoles, le samedi 17 juillet à 20:30

**NIKOLA** La musique est faite de contrastes. Elle permet à des artistes comme Nikola d’exprimer une quête de sens et des contraires. Car dans ses chansons, le chanteur, compositeur et multiinstrumentiste de 20 ans extériorise à la fois sa complexité intérieure et son besoin d’aller à l’essentiel. Né dans famille monténégrine et d’une culture où les sentiments restent tus, Nikola a appris, grâce à la musique, à exprimer ses ressentis et ses aspérités. **FOKKUSU** En début et en fin de soirée, Fokkusu s’installe derrière les platines pour un mix en douceur et dans la bonne humeur. Toute la soirée, File7 vous propose de profiter d’une ambiance décontractée et relaxée sur fond de musiques groovy. DJ et multi-instrumentiste, Fokkusu est un explorateur qui parcourt les musiques électroniques sous toutes leurs coutures (sur la toile et sur scène).

Gratuit sur réservation

En juillet, File7 sort de ses murs pour parcourir le Val d’Europe avec 5 dates hors les murs à déguster.

Parc des Girandoles 14 rue de Paris 77700 Bailly-Romainvilliers Bailly-Romainvilliers Rue de Paris Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T20:30:00 2021-07-17T23:00:00