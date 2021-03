Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Niklas Paschburg : Svalbard – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Niklas Paschburg : Svalbard – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 20 mars 2021-20 mars 2021, Nantes. 2021-03-20 Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 19:00

Concert. En alliant la douceur du piano aux boucles électroniques, Niklas Paschburg marche dans les pas de Nils Frahms, Ólafur Arnalds ou encore Max Richter, ces artistes représentatifs de la scène néo-classique.Deux ans après « Oceanic » qui l'a révélé, le jeune compositeur allemand s'est rendu à Svalbard, archipel de l'océan Arctique, situé entre Norvège et Pôle Nord, pour enregistrer son deuxième album. De cette retraite artistique, il ressort un opus calme et mélancolique dans lequel cohabitent piano classique, accordéon, harmonium électrique et autres instruments électroniques. La nature vierge, le cycle des saisons, les éléments déchaînés trouvent ici leur décor sonore. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021)

