Niklas Frank & Sorj Chalandon : Lettre au père Mémorial de la Shoah, 31 mars 2022, Paris.

Niklas Frank & Sorj Chalandon : Lettre au père

Mémorial de la Shoah, le jeudi 31 mars à 19:30

En présence des auteurs. Modération : Eduardo Castillo Niklas Frank (_Le père. Un règlement de comptes_, Plein jour) et Sorj Chalandon (_Enfant de salaud_, Grasset) ont au moins deux points communs. Le premier tient à leur profession : journalistes. Le second, à une entreprise littéraire, périlleuse et obstinée, dans laquelle ils se confrontent au passé de leurs pères respectifs durant la Seconde Guerre mondiale. Si le parcours et les engagements de ces deux pères diffèrent, les fils, devenus adultes, font voler en éclats les mythes et chimères qui ont entaillé leur jeunesse. Né en 1939, **Niklas Frank**, a été journaliste au Stern pendant plus de vingt ans. Auteur de deux livres contre ses parents ― _Der Vater_ (C. Bertelsmann 1987) et _Meine deutsche Mutter_ (C. Bertelsmann 2005) ― il achève avec _Bruder Norman!_ (Dietz 2013) une trilogie implacable sur sa famille, qui s’est élevée grâce à Hitler. Avec le bestseller _Dunkle Seele, feiges Maul_ (Dietz 2016), il s’intéresse à la dénazification. Dans _Auf in die Diktatur_ (Dietz 2020), il établit des parallèles effrayants entre le comportement et la rhétorique des hommes politiques actuels et l’époque nazie. **Sorj Chalandon**, né en 1952 à Tunis, est journaliste au Canard enchaîné. Ancien grand reporter pour Libération, il a obtenu le Prix Albert Londres en 1988 pour sa couverture du procès de Klaus Barbie. Il est l’auteur de dix romans, tous publiés chez Grasset, et a obtenu de nombreux prix dont le prix Médicis pour _Une promesse_ (2006), le Grand Prix du roman de l’Académie française pour _Retour à Killybegs_ (2011) et le prix Goncourt des lycéens pour _Le Quatrième Mur_ (2013). **Eduardo Castillo** est journaliste indépendant, conférencier et essayiste. Passionné de littérature, il anime régulièrement des débats littéraires et des émissions de radio. Il a dirigé l’ouvrage _Chili ,11 Septembre 1973. La démocratie assassinée_ (2003) ainsi que _Pourquoi Camus ?_ (2013).

Entrée libre – sur réservation

En partenariat avec le Mémorial de la Shoah

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris Paris Quartier Saint-Gervais



