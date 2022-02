Nikki & Jules avec la chanteuse NICOLLE ROCHELLE & JULIEN BRUNETAUD et son quarte château de la Buzine, 31 mars 2022, Marseille.

château de la Buzine, le jeudi 31 mars à 20:45

Nikki, c’est la chanteuse, danseuse et comédienne américaine Nicolle ROCHELLE. Elle vit littéralement la musique avec une intensité qui se traduit par une participation de tout le corps : voix expressive et nuancée, mouvements de bras, pas de danse esquissés. Jules, c’est le pianiste, chanteur et compositeur Julien BRUNETAUD, un surdoué du piano primé à de nombreuses reprises. Le Hot Club de France lui a notamment décerné le prix du meilleur album de l’année pour l’album “Nikki and Jules” qu’il a enregistré avec Nicolle Rochelle. Ils jouent et chantent comme s’ils avaient baigné depuis l’enfance dans le blues du Delta du Mississipi. La collaboration de Nikki et de Jules révèle sur scène mieux qu’une complicité : une véritable osmose musicale. Soutenus par une solide section rythmique (piano, trombone, contrebasse, batterie), ce sont aussi de redoutables groovers qui nous délivrent un répertoire qui puise son inspiration dans de nombreux styles. En mélangeant leurs compositions originales avec des reprises remixées, l’expérience sonne comme un voyage intemporel, avec un art consommé de l’improvisation. Ils alternent avec talent dialogues et duos à l’unisson, se provoquent, s’épaulent, se stimulent. Pas de temps mort, mais une allégresse entretenue d’un bout à l’autre du concert avec une maîtrise totale de leur art. Quand le jeu de jambes “Jazz Roots” de Nikki s’emmêle avec le jeu de doigts “Soul Blues” de Jules, alors “laisse le bon temps rouler”, comme on dit à la Nouvelle-Orléans. L’association du rythme et de l’énergie de Nikki se fondent à merveille dans les compositions, les harmonies et les grooves de Jules. Avec Nicolle Rochelle : chant – Julien Brunetaud : piano et chant – Romain Morello : trombone – Sam Favreau : contrebasse – Max Briard : batterie. Tarifs : Normal : 22€/pers. – Groupe de +10 pers. : 18€/pers. – Possibilité de dîner au restaurant du château avant le concert : Réservation conseillée au 04 91 27 01 04 – PASSE VACCINAL & PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES –

22€

♫JAZZ♫

château de la Buzine 56, traverse de la buzine 13011 Marseille Marseille Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-03-31T20:45:00 2022-03-31T22:00:00