Nikita Mndoyants, piano : Prokofiev Salle Cortot Paris, lundi 1 avril 2024.

1er Prix du Concours international de piano de Cleveland 2016 « Nikita Mndoyants ne cesse de surprendre par la virtuosité et l’expressivité de son jeu. » Lundi 1 avril, 20h00 Salle Cortot gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T20:00:00+02:00 – 2024-04-01T21:00:00+02:00

1er Prix du Concours international de piano de Cleveland 2016

Récital – Salle Cortot – Lundi 1er avril 2024 – 20h00 – gratuit

« D’une exceptionnelle flexibilité suggestive, le pianiste éclaire une autre facette de Prokofiev, un compositeur qu’il connaît bien et joue depuis l’adolescence. Sous la carrure et la logique rythmique, Nikita Mndyants envisage de multiples contrechants, souvent oniriques et subtilement lyriques qui manifestent d‘une très riche vie intérieure, d‘une imagination sans limite. De nouveaux paysages sonores et poétiques sont désormais possibles, qui renouvellent totalement notre compréhension de Prokofiev. » (Classicnews – Philippe Alexandre Pham – Février 2024)

Programme du concert

Sergueï Prokofiev : Sonate pour piano n° 4 en ut mineur op. 29. (“D’après des vieux cahiers”)

Franz Schubert : Impromptu D935 no.3 Si bémol majeur

Sergueï Prokofiev : Scherzo Allegro Marcato, Symphonie n°5, op. 100 (arr. Nikita Mndoyants)

Nikita Mndoyants : “Nocturne” pour piano (2019)

Sergueï Prokofiev : Sonate pour piano n° 8 en si bémol majeur op. 84

Ce concert est organisé par ENM Cortot, l’Agence Toccata-Europe et le Label Aparté avec le soutien de la Fondation Oleg Prokofiev Trust, en collaboration avec Musicando. Il a lieu à l’occasion de la sortie de son CD « Prokofiev dont l’enregistrement a été réalisé avec le soutien de l’Association Cordes Sensibles. Il se tient à l’occasion du 1er tour de sélection du Concours International de Piano de Cleveland dont Nikita Mndoyants a été lauréat en 2016.

Salle Cortot 78 rue Cardinet Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Île-de-France