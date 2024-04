Niki de Saint Phalle Vivre ! Cabaret Le Patis Le Mans, dimanche 14 avril 2024.

Juliette Andréa Thierrée a écrit une pièce inspirée par l’étrange et riche vie de Niki de Saint Phalle (1930-2002). Elle incarne toutes les palettes de cette artiste démesurée, féministe et avant-gardiste. Elle est Niki de Saint Phalle dans son intimité, dans sa folie jusqu’à la déraison.

« Mon but est de faire voyager le spectateur, de le tenir en haleine, de le faire entrer dans la respiration de Niki, sa dimension, son énergie vitale de créatrice et de femme.

Je suis dans l’atelier de l’impasse Ronsin avec Jean Tinguely, à Nice face au psychiatre, dans la maison New-Yorkaise avec Jacqueline, la mère, ou encore petite fille de trois ans dans le château paternel de la Nièvre. Mais il ne s’agit pas d’un biopic.

Les situations, les personnages, les pays apparaissent, disparaissent, se transforment, s’alimentent et se répondent. Ils arrivent dans le désordre, comme un souvenir en amène un autre, comme les événements d’une vie, avec leurs lots chaotiques de chocs, de bonheurs, de rencontres nous tombent dessus, déboulant dans le désordre comme une machine implacable.

C’est une plongée au coeur de cet élan. »

– Juliette Andréa Thierrée 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14

Cabaret Le Patis 38 Rue d’Eichthal

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire billetterie@lfproductions.fr

