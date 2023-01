NIKI DE SAINT PHALLE Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

NIKI DE SAINT PHALLE Toulouse, 1 février 2023, Toulouse . NIKI DE SAINT PHALLE 76 Allées Charles de Fitte Devant l’entrée du musée à l’extérieur MUSEE DES ABATTOIRS Toulouse Haute-Garonne Devant l’entrée du musée à l’extérieur 76 Allées Charles de Fitte

2023-02-01 – 2023-02-01

Devant l’entrée du musée à l’extérieur 76 Allées Charles de Fitte

Toulouse

Haute-Garonne Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse sont heureux de présenter une exposition dédiée à l’artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle (1930 – 2002). Pour la première fois, cette exposition se consacre aux années 1980 et 1990 de l’artiste et rassemble une centaine d’œuvres ainsi que des photographies et archives Après la visite guidée, les participants peuvent déambuler librement dans le musée ! RDV devant l’entrée du musée des Abattoirs à l’extérieur.

Merci de vous présenter directement auprès du guide, un accès prioritaire vous est réservé.

La réservation est conseillée, les places étant limitées. Visite guidée de 1h proposée par l’Office de Tourisme de Toulouse.

Dans le cadre de l’exposition « Niki de Saint-Phalle: les années 1980 et 1990. L’art en liberté » au musée des Abattoirs. infos@toulouse-tourisme.com +33 5 17 42 31 31 http://www.toulouse-tourisme.com/ Devant l’entrée du musée à l’extérieur 76 Allées Charles de Fitte Toulouse

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse MUSEE DES ABATTOIRS Adresse Toulouse Haute-Garonne Devant l'entrée du musée à l'extérieur 76 Allées Charles de Fitte Ville Toulouse lieuville Devant l'entrée du musée à l'extérieur 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse MUSEE DES ABATTOIRS Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

NIKI DE SAINT PHALLE Toulouse 2023-02-01 was last modified: by NIKI DE SAINT PHALLE Toulouse Toulouse MUSEE DES ABATTOIRS 1 février 2023 76 Allées Charles de Fitte Devant l'entrée du musée à l'extérieur MUSEE DES ABATTOIRS Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne