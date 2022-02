NIKI DE SAINT-PHALLE. LES ANNÉES 1980 ET 1990. L’ART EN LIBERTÉ. Toulouse, 7 octobre 2022, Toulouse.

NIKI DE SAINT-PHALLE. LES ANNÉES 1980 ET 1990. L’ART EN LIBERTÉ. LES ABATTOIRS, MUSÉE – FRAC OCCITANIE TOULOUSE 76 Allées Charles de Fitte Toulouse

2022-10-07 – 2023-03-05 LES ABATTOIRS, MUSÉE – FRAC OCCITANIE TOULOUSE 76 Allées Charles de Fitte

Toulouse Haute-Garonne

Ces deux décennies s’écrivent sous l’égide du grand œuvre de Niki de Saint Phalle, l’aventure du Jardin des Tarots en Italie. En parallèle de la réalisation au long cours de ce jardin à la fois lieu d’art et de vie, elle développe tout un nouveau pan de son travail, qui lui permet d’être elle-même son propre mécène. Si les années 1960 et 1970 ont rendu Niki de Saint Phalle célèbre, grâce à ces emblématiques Tirs et Nanas ou encore avec sa proximité avec le Nouveau réalisme, il est temps de regarder ce qu’on appelle faussement « la deuxième partie » de sa carrière . Moins connue, ces années sont pourtant marquées par une liberté, un affranchissement, une diversité de travail, un engagement et un modèle d’entreprenariat, novateurs et exemplaires.

Si l’indépendance est le maître mot qui entoure la création de cette œuvre d’art globale à même la nature et l’habitat qu’est le Jardin des Tarots, commencé en 1978, les années 1980 et 1990 sont aussi celles de la poursuite de l’engagement. Engagement envers le public d’abord : Niki de Saint Phalle n’arrête pas de créer des œuvres pour l’espace public, comme la Fontaine Stravinsky avec Jean Tinguely face au Centre Georges Pompidou et à l’IRCAM, pour n’en citer qu’une parmi tant d’autres. Ce qui intéresse l’artiste c’est l’idée de la rencontre directe avec le public hors de l’espace d’exposition traditionnel de la galerie ou du musée. Cela passe aussi par faire entrer l’art chez le public lui-même et rendre le quotidien exceptionnel. Avec la création de mobilier, de bijoux, de lithographies, d’objets gonflables, d’œuvres accessibles, utilisables ou portables, voir même de parfums, Niki de Saint Phalle répand l’art dans la vie de chacun et autour d’elle.

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse sont heureux de présenter une exposition dédiée à l’artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle ! Pour la première fois, l’exposition se consacrera aux années 1980 et 1990 de l’artiste.

