Paris

Le jeudi 16 mars 2023

de 20h00 à 21h30

gratuit

De jeunes autochtones et allotochtones seront réunis sur la scène du Centre culturel canadien pour le projet Nikamu Mamuitun – Chansons Rassembleuses. Une rencontre musicale métissée à laquelle vous voudrez assister le jeudi 16 mars ! De jeunes autochtones et allotochtones seront réunis sur la scène du Centre culturel canadien pour le projet Nikamu Mamuitun – Chansons Rassembleuses. Une rencontre musicale métissée à laquelle vous voudrez assister le jeudi 16 mars ! Né à Petite-Vallée lors d'une résidence de création sous la direction de Florent Vollant, ce projet est une célébration inclusive de la chanson. Les artistes Florent Vollant, Réjean Bouchard et Guillaume Arsenault ont accompagné tout au long du processus les auteurs-compositeurs-interprètes au cœur du projet : Matiu, Karen Pinette-Fontaine, Scott Pien-Picard, Ivan Boivin, Marcie, Cédrik St-Onge, et Mariko, donnant lieu à des compositions métissées et authentiques. Ils sont accompagnés de Jean-Guy Leblanc à la basse et de Mathieu Minville à la batterie. Des sonorités indie-folks, des ambiances sonores, de la polyphonie, et surtout une grande complicité développée entre ces artistes qui ont formé au fil des résidences de création une véritable famille. Ce spectacle a été créé et présenté lors du Festival en chanson de Petite-Vallée, ainsi qu'au Festival Innu Nikamu de Maliotenam, concrétisant ainsi une volonté conjointe de rassembler des auteurs-compositeurs-interprètes et de les amener à la rencontre des publics, dans le cadre d'un projet artistique interculturel. Centre culturel canadien 130 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

