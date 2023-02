NIK WEST ELYSEE MONTMARTRE, 18 juin 2023, PARIS.

NIK WEST ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-06-18 à 19:30 (2023-06-18 au ). Tarif : 35.0 à 35.0 euros.

LOS PRODUCTION (R-2022-002290 / R-2022-002291) PRESENTE CE CONCERT Inclassable et inclassée, Nik West est tout bonnement déjà une légende de la musique. Elle a su s’imposer comme une figure tutélaire du funk. Collaboratrice de géants tels que Prince et Quincy Jones, l’ancien membre de Eurythmics Dave Stewart l’a décrite comme « un Lenny Kravitz et un Prince au féminin ». Elle jouera sur scène les morceaux de son dernier album Moody.

Votre billet est ici

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

LOS PRODUCTION (R-2022-002290 / R-2022-002291) PRESENTE CE CONCERT

Inclassable et inclassée, Nik West est tout bonnement déjà une légende de la musique. Elle a su s’imposer comme une figure tutélaire du funk. Collaboratrice de géants tels que Prince et Quincy Jones, l’ancien membre de Eurythmics Dave Stewart l’a décrite comme « un Lenny Kravitz et un Prince au féminin ». Elle jouera sur scène les morceaux de son dernier album Moody.

.35.0 EUR35.0.

Votre billet est ici