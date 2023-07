Nik West New Morning Paris, 4 novembre 2023, Paris.

Le samedi 04 novembre 2023

de 19h00 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif New Morning : 30.80 EUR

Inclassable et inclassée, Nik West est tout bonnement déjà une légende de la musique.

La bassiste a su s’imposer comme une figure tutélaire du funk en collaborant avec des géants tels que Prince et Quincy Jones. Dave Stewart (Eurythmics) l’a décrite comme « un Lenny Kravitz et un Prince au féminin ». Une musicienne de caractère à découvrir en concert.

Héritière directe des plus grands bassistes funk de la planète, de Marcus Miller à Boosty Collins en passant par Larry Graham (Sly and the Family?Stone), Nik West détonne par sa capacité à tenir la scène, tour à tour musicienne, chanteuse, danseuse, avec une énergie hors du commun et un incroyable sens du rythme qui claque et transforme n’importe quel morceau, du plus sage au plus flamboyant, en imparable machine à danser.

Qu’elle se produise sur scène ou enregistre des albums décoiffants, qu’elle étonne et multiplie les vues sur les plate-formes de streaming vidéo avec ses reprises, boostées à d’énergie purement rock, de Michael Jackson ou David Bowie en passant par une dantesque « Back in black » d’AC/DC, le résultat est toujours le même, elle émerveille et secoue nos certitudes, nous ensorcelle tout en s’affranchissant des frontières habituelles du monde musical.

En nous invitant à croquer dans le fruit interdit de sa funk RnB, Nik West nous propose un voyage comme il en existe peu, sans contraintes ni barrières, aussi atypique que cette artiste l’est, loin des conventions – elle qui est l’une des rares bassistes leader d’un groupe – mais d’une redoutable efficacité, à l’image de ce que pouvait produire son mentor Prince.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/ https://www.facebook.com/events/296302846127156/ https://www.facebook.com/events/296302846127156/ https://www.newmorning.com/20231104-5776-nik-west.html

Nik West