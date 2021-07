Saint-Chamond Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Nijuko + Turn Off Your Brain Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Nijuko + Turn Off Your Brain 2021-07-03 – 2021-07-03 MJC de Saint-Chamond 2 a avenue de la liberation Saint-Chamond Loire

Saint-Chamond Loire Saint-Chamond EUR Nijuko (post grunge progressif) est un power trio purement rock. Turn Off Your Brain (rock-électro). Ce quatuor propose une rencontre entre rock et musique électronique et invite au lâcher prise… accueil@mjcstchamond.fr +33 4 77 31 71 15 https://www.mjcstchamond.fr/ dernière mise à jour : 2021-05-27 par

