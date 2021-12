Nijinski, mon âme s’envole en dansant Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 2 décembre 2022, Villeurbanne.

Nijinski, mon âme s’envole en dansant

Théâtre Astrée – Université Lyon 1, le vendredi 2 décembre 2022 à 19:19

**Conférence, lecture et incarnation chorégraphique, à partir des Cahiers de Vaslav Nijinski** La soirée commencera par une « conférence » qui dépeint la vie du grand danseur et chorégraphe russe Vaslav Nijinski. Ce sera une évocation de son génie créatif mais aussi de son parcours d’homme en proie à des troubles psychiatriques qui le conduiront à sombrer brutalement dans la folie. Le tout s’appuiera sur une riche iconographie et des extraits vidéos de ses chorégraphies reconstituées. Puis, par le prisme de la lecture d’extraits de ses Cahiers, rédigés au début de l’année 1919, les spectateurs glisseront progressivement dans cet univers où se côtoient lumière et noirceur. Serge Ambert incarnera par le corps et les mots ce combat sur le fil, parcours d’une vie où le geste artis-tique est salvateur jusqu’à un ultime saut avant de retourner à son monde intérieur et mystérieux. Un geste universel qui nous plonge dans nos propres contradictions mais où l’espoir est toujours présent. _**Compagnie Les Alentours Rêveurs**__ Chorégraphie et interprétation : Serge Ambert Création lumières : Nicolas Jarry Univers sonore : AltiM Regard dramaturgique : Olivier Broda Regard choréologique : Sylvie Robaldo_

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T19:19:00 2022-12-02T20:45:00