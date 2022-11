Nijinski, mon âme s’envole en dansant Beaune, 14 mars 2023, Beaune.

Nijinski, mon âme s’envole en dansant

2023-03-14 20:00:00 – 2023-03-14

10 20 EUR Serge Ambert évoque et incarne par le corps et les mots le grand danseur et chorégraphe russe Vaslav Nijinski. Évocation de son génie créatif, mais aussi de son parcours d’homme en proie à des troubles psychiatriques, qui le conduiront à sombrer brutalement dans la folie.

Par son interprétation et la lecture d’extraits des Cahiers de Nijinski – rédigés au début de l’année 1919 –, le chorégraphe-danseur nous entraine progressivement dans cet univers où se côtoient lumière et noirceur. Combat sur le fil, parcours d’une vie où le geste artistique est salvateur, jusqu’à un ultime saut avant de retourner à son monde intérieur et mystérieux.

Geste universel qui nous plonge dans nos propres contradictions, mais où l’espoir est toujours présent !

chorégraphie & interprétation Serge Ambert, création lumière Nicolas Jarry regard dramaturgique Olivier Broda, regard choréologique Sylvie Robaldo, univers sonore AltiM

