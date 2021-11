Tremblay-en-France Théâtre Louis Aragon Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France Nijinska I Voilà la femme Théâtre Louis Aragon Tremblay-en-France Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Théâtre Louis Aragon, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:30

Cherchez la femme ! Qui est-elle dans ce nouveau grand spectacle de Dominique Brun ? Est-ce Bronislava Nijinska, l’unique femme chorégraphe des Ballets Russes et sœur du légendaire Vaslav Nijinski ? Ou « l’élue » des noces paysannes qu’elle dépeint dans sa pièce de 1923 ? A moins que ce soit la femme possédée par la musique entêtante du Bolero de Ravel, interprétée ici par le magnifique Massimo Fusco… En chorégraphe grande spécialiste de l’histoire de la danse, Dominique Brun est allée à la recherche des traces, des archives, des notations, des témoignages, des photographies… de Noces et du Bolero, deux ballets mythiques. Cette soirée exceptionnelle s’annonce comme une relecture passionnante d’une danse portée par 22 danseurs, à la frontière du classique, du folklorique et de la modernité. Avec, en filigrane, la question des relations femmes / hommes et du consentement, à un siècle d’intervalle.

8€ à 17€

Retour aux sources des Ballets Russes Théâtre Louis Aragon 24 boulevard de l’Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T21:45:00

Lieu Théâtre Louis Aragon Adresse 24 boulevard de l'Hôtel de ville 93290 Tremblay-en-France Ville Tremblay-en-France