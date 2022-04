NightWatchers + Naatlo Sutila + Claque / SOUTIEN LEGAL TEAM La Dar Centre Social Autogéré Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Dar Centre Social Autogéré, le samedi 23 avril à 20:00

Baldaquin organise sont 1er concert de soutien à la Legal Team à la Dar ! – NIGHTWATCHERS ( pop punk rock, Toulouse) [https://nightwatcherspunk.bandcamp.com/](https://nightwatcherspunk.bandcamp.com/) – Naatlo Sutila ( Punk Hardcore, Bordeaux) [https://naatlosutila.bandcamp.com/releases](https://naatlosutila.bandcamp.com/releases) – Claque ( noise rock, Marseille) [https://coeursurtoi.bandcamp.com/track/claque-in-my-room](https://coeursurtoi.bandcamp.com/track/claque-in-my-room) PRIX LIBRE et ouverture des portes 20h00

Prix libre

♫♫♫ La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d’Aubagne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T00:30:00

