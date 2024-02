Nightline Run : courir en faveur de la santé mentale des jeunes Stade Pershing Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit sous condition

Le prix « standard » de la course est de 25 euros, mais il est possible de participer à prix libre (à partir de 0 euros) ou à prix « soutien » (30 euros) pour permettre aux plus démunis de participer gratuitement à l’événement.

Nightline, le service d’écoute anonyme à destination des jeunes, organise sa propre course le 9 mars.

L’événement

Le 9 mars prochain, Nightline t’invite à un événement sportif et festif en faveur de la santé mentale des étudiant·e·s et des jeunes au Stade Pershing (75012 Paris). Viens t’amuser, te dépenser et en apprendre plus sur comment prendre soin de ta santé mentale !

Le programme

Sur cet événement sportif, festif, solidaire et gratuit, tu pourras profiter de plein d’activités et t’engager pour la santé mentale des jeunes en participant à la course solidaire (distance libre) ou en allant à la rencontre d’associations sur le village des stands. Cours de Zumba, structure gonflable de 33 mètres, tombola, ping-pong, challenge basket, fléchettes géantes, et de nombreuses autres surprises t’y attendront !

La course… à distance

T’es pas disponible sur ces dates ? Pas de panique, il y aura aussi une version ”challenge connecté” d’une durée d’un mois via l’application mobile Kiplin, à partir du 6 mars prochain. Si tu veux participer, inscris-toi vite avec le QR code ci-dessous, et réserve ta place gratuite pour une après-midi de folie entre ami·e·s ou en famille.

Attention, les places sont limitées !

Le programme en détail

Stade Pershing Route du Bosquet Mortemart, bois de Vincennes 75012

Contact : https://www.nightline.fr/ https://www.nightline.fr/tete-la-premiere-je-mengage-pour-la-cause

AdobeStock Course lors d’un triathlon.