Night on Earth Galerie la pierre large, 18 novembre 2021, Strasbourg.

Night on Earth

du jeudi 18 novembre au samedi 18 décembre à Galerie la pierre large

Des noctambules déambulent dans l’épaisseur de la nuit, au rythme des pulsations lumineuses urbaines, dans des espaces réticulés. Des moments festifs, qui donnent envie. Envie d’être associé à la fête, de vivre avec cette insouciance revendiquée, de retrouver une légèreté aujourd’hui trop souvent oubliée. Des rires jaillissent, on trinque, on danse, et les discussions s’étirent jusqu’au petit matin. Alors on se glisse et s’immisce dans ces grappes d’humains aux contours flous et on suit ces personnages qui apparaissent, ici où là, et souvent frôlent le hors-champ. Avec Night on Earth, Méline Jaegé nous emmène dans son univers d’une poésie si particulière. Des instantanés. De la légèreté. De la délicatesse. Et visiblement, les nuits de Méline sont plus belles que nos jours. Plus d’infos: ? [https://www.galerielapierrelarge.fr/](https://www.galerielapierrelarge.fr/) L’exposition est visible du jeudi 18 novembre au Samedi 18 décembre 2021. Du mercredi au samedi de 16h à 19h. Vernissage le jeudi 18 novembre de 16h à 20h. Finissage le samedi 18 décembre en présence de l’artiste de 16h à 20h.

Entrée libre

Méline Jaegé est une braqueuse du quotidien. Munie de son appareil photo, elle saisit des instants de vie comme autant de trésors qu’elle assemble dans un patchwork kaléidoscopique.

Galerie la pierre large 25 rue des veaux Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin



