Night Kubb Cany-Barville, 25 février 2022, Cany-Barville. Night Kubb Cany-Barville

2022-02-25 19:30:00 19:30:00 – 2022-02-25

Cany-Barville Seine-Maritime Night Kubb – Jeux de quilles en bois.

Entrée gratuite pour les adhérents.

5€ pour les extérieurs.

Tenue blanche de rigueur.

Tables et chaises à disposition pour se restaurer. (chacun peut venir avec son repas)

Des boissons et tartes seront vendus sur place.

Venez nombreux(ses) Cany-Barville

