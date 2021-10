Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados, Souleuvre en Bocage Night jump au Skypark du Viaduc de la Souleuvre Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Night jump au Skypark du Viaduc de la Souleuvre
Souleuvre en Bocage, 30 octobre 2021

Skypark Normandie organise une session de sauts de nuit, idéal avant halloween! Réservez vite votre saut par mail ou téléphone et venez dès 18h30 : restauration, 20h spectacle de jonglerie, 20h45 saut de nuit.

+33 2 31 66 31 66
https://www.viaducdelasouleuvre.com/contact

AJHB Viaduc de la Souleuvre

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse Viaduc de la Souleuvre LA FERRIERE-HARANG Ville Souleuvre en Bocage lieuville 48.97477#-0.88832