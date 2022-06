Night Beats + New Candys, 6 septembre 2022, .

Night Beats + New Candys

2022-09-06 20:30:00 – 2022-09-06

Night Beats est le fruit du travail de Danny Lee Blackwell, originaire du Texas.

Bande-son d’une génération, le son psychédélique occidental inspiré du R&B du groupe est une confrontation, une fusillade à l’aube, un arrachage d’oreilles qui ne laisse qu’un nuage de poussière rouge dans son sillage.



Au fil des ans, Night Beats a acquis la réputation d’être l’un des meilleurs fournisseurs de rock’n’roll contemporain. Ils ont été acclamés par la critique, ont fait des tournées dans le monde entier et ont partagé la scène avec des artistes comme Ty Segall, Thee Oh Sees, The Black Angels, Roky Erickson et The Jesus and Mary Chain, entre autres.

Le 7 mai 2021, Night Beats sortira son cinquième album complet, « Outlaw R&B », via Fuzz Club Records. L’album fait suite au LP ‘Myth of A Man’ de 2019 (produit par Dan Auerbach des Black Keys et publié par Heavenly Recordings) ainsi qu’au 7″ ‘That’s All You Got’ de l’année dernière, avec Robert Levon Been du Black Rebel Motorcycle Club.



Réalisé au plus fort des incendies de Californie (où Blackwell réside actuellement), des émeutes dans les rues et d’une nation en état d’urgence, le rock’n’roll technicolor et racoleur de « Outlaw R&B » est un appel à se réjouir d’un hédonisme post-apocalyptique bien nécessaire. Blackwell dit de l’album : « Outlaw R&B est une musique pour les sans-frontières, les libres, les parias et les oubliés. Le hors-la-loi est le coureur. Ceux dont l’esprit n’est pas vendu par une oreille parfaite et des ongles propres. »



+



New Candys est un groupe de rock alternatif italien formé à Venise en 2008.

Le groupe est composé de Fernando Nuti, Andrea Volpato, Alessandro Boschiero et Dario Lucchesi.

Retrouvez Night Beats + New Candys sur la scène du Molotov. Rendez-vous le 6 septembre à 20h30.

+



