NIGER : Finale des Olympiades mixtes inter-écoles le 20 mars entre les communes de Dogondoutchi et Dankassari (région de Dosso) Stade de Dogondoutchi, 20 mars 2021-20 mars 2021, Dogondoutchi.

Stade de Dogondoutchi, le samedi 20 mars à 08:00

Le présent projet a été élaboré au profit des deux communes nigériennes concernées par les coopérations décentralisées avec la France. Il est financé par l’Ambassade de France au Niger (appel à micro-projet « Expression citoyenne ») et le comité de jumelage d’Orsay.

La commune urbaine de Dogondoutchi qui est le centre administratif du département avec une population qui s’élève à quatre-vingt mille (80 000) habitants et la commune rurale de Dankassari, situé à 42 km de Dogondoutchi, sa population s’élève à 78 132 habitants. Ces deux communes sont en coopération décentralisée (Orsay en Ile-de-France avec Dogondoutchi et Cesson-Sévigné en Bretagne avec Dankassari)

Les principales activités sont: l’agriculture, l’élevage, le commerce et la pêche. Après la lutte traditionnelle, le football demeure la deuxième activité sportive des jeunes.

Le Département de Dogondoutchi appelé aussi l’Aréwa est situé dans la région de Dosso, dans la partie sud Est du Niger. Dogondoutchi se situe à 275 km à l’Est de la capitale Niamey, et à 40 km du Nord-ouest du Nigeria.

Le projet se déroule dans les deux communes de la coopération décentralisée : commune urbaine de Dogondoutchi et commune rurale de Dankassari.

Les bénéficiaires directs sont les élèves et enseignants des écoles concernées dans ces deux communes.

Pour le football, ce sont les niveaux CM1 de huit écoles primaires motivées pour organiser des olympiades de football dans la mixité (50%, 50%) soit quatre écoles primaire à Dogondoutchi et quatre à Dankassari. Les niveaux CM1 de chaque école vont s’affronter pour permettre la sélection de l’équipe de l’école après avoir passée deux mois d’entrainement (sur la base moyenne de trois classes de CM1 par école et un effectif moyen de 45 élèves par classe l’activité touchera directement 1 100 personnes élèves et enseignants des niveaux CM1 autrement dit 1 100 famille).

Pour ce qui est du crosscountry, il concerne les élèves des classes de niveau 6eme et 5eme de dix-huit (18) collèges dont treize à Dogondoutchi et cinq à Dankassari . Le jour-j chaque collège sera représenté par 10 élèves (5 filles, 5 garçons) pour l’organisation des olympiades de Cross entre les collèges de la commune Urbaine de Dogondoutchi et la commune rurale de Dankassari. Les enseignants de l’éducation sportive de ces collèges vont tenir des séances des présélections pour constituer les équipes (sur la base moyenne de cinq 6ème, quatre 5ème par école avec un effectif moyen de 40 et 35 élèves respectivement pour le niveau 6ème et 5ème par classe c’est au total 6 140 personnes qui vont prendre part à cette activité)

Au niveau des écoles primaires, les mairies de Dogondoutchi et de Dankassari qui gèrent les écoles primaires ont donné leur accord à ces olympiades. Au niveau des collèges l’inspection académique a également donné son avis favorable pour ce projet

Le projet estmis en œuvre et encadré par le district AFC à savoir les 9 membres du CA de l’AFC, les 22 joueurs de l’équipe départementale, leurs trois entraineurs, les enseignants d’éducation sportive. Il bénéficie de l’appui organisationnel du RAIL et l’AESCD Tarbiyya Tatali, structures de la coopération décentralisée à Dogonddoutchi et Dankassari, respectivement et de la fédération de gestion des COGES des écoles primaires.

Fêter la francophonie sportive et culturelle avec des rencontres de football, de cross et des animations pour les élèves du primaire et du secondaire

