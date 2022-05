Nigel Kennedy Band Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Nigel Kennedy Band Victoria Hall, 19 mai 2022, Genève. Nigel Kennedy Band

Victoria Hall, le jeudi 19 mai à 20:00

Nigel Kennedy nous propose un programme autour de sa récente **autobiographie** et de son dernier CD «**Uncensored»**. Toujours accompagné de son fidèle compagnon Jean-Sébastien Bach, avec qui il passe de longs moments quotidiens, Nigel rend aussi visite à Erik Satie, Ryuichi Sakamoto et Krzysztof Komeda. Chaque concert de Nigel Kennedy est exceptionnel car ses interprétations sont uniques.

Les billets achetés pour les dates originales sont valables pour les nouvelles reportées : FNAC et monbillet.ch

Le nouveau programme de Nigel Kennedy – Biographie et CD Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Victoria Hall Adresse Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Ville Genève lieuville Victoria Hall Genève

Victoria Hall Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Nigel Kennedy Band Victoria Hall 2022-05-19 was last modified: by Nigel Kennedy Band Victoria Hall Victoria Hall 19 mai 2022 genève Victoria Hall Genève

Genève